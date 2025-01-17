Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması - Son Dakika
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Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Tekirdağ\'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Tekirdağ'da 118 ekip ve 565 personelle yapılan uygulamada 19 kişi yakalandı, 184 işleme yapıldı.

17.01.2025 15:00
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Tekirdağ'da 118 ekip ve 565 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta kent genelinde 118 ekip ve 565 personelle Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 708 kişinin GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Bin 95 araç kontrol edildi, kusurlu 160 sürücüye idari yaptırım uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 53 iş yeri, 11 park ve bahçe ile 36 metruk binadaki kontrollerde 5 uyuşturucu hap ve 1,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 184 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, kamuoyunun güvenliğini sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

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