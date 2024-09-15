Tekirdağ'da İş Kazası: İşçinin Kolu Koptu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçinin kolu makineye sıkıştı. Kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşamüstü Muratlı OSB'de faaliyet gösteren Kisbu Tekstil Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, sağ kolunu makineye kaptıran 32 yaşındaki Ömer K. adlı işçinin kolu dirseğinin üzerinden koptu. Makineyi durduran diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ