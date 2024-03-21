Tekirdağ\'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Meydana Gelen Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle, bir tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 34 BGE 76 plakalı tıra çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. - TEKİRDAĞ