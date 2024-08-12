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Tekirdağ'da Korkutan Yangın: Ev küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde iki katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 2. katında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm evi sardı ve maddi hasara yol açtı. Ev sahibi Ali Kabak, olay esnasında büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri, polis ve 112 acil sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Dumanların evi kapladığı yangında, ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.