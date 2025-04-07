Tekirdağ'da Metruk Bina Çöktü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Metruk Bina Çöktü

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Süleymanpaşa'da metruk bir bina çöktü, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olayda panik hakim.

07.04.2025 18:16
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Tekirdağ'da 2 katlı bina çöktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 katlı bir binanın çökmesi yürekleri ağza getirdi, ancak binada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk haldeki 2 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, binanın tamamen yıkıldığı sokağa taştığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle sokağa çıkarken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması derin bir nefes aldırdı.

İddiaya göre evde yaşayan yaşlı bir kadının bir ay önce bu evden çıkıp başka yere yerleştiği öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Metruk Bina Çöktü - Son Dakika

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