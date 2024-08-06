Tekirdağ\'da Motosiklet Hırsızlığı Olayında Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayında, iki şüpheli Süleymanpaşa ilçesinde çalıntı motosikletle birlikte suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Malkara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını iki kişinin gerçekleştirdiği ve motosikletin 18 bin TL karşılığında bir şahsa satıldığı tespit edildi. Elde edilen bilgi ve tespitler doğrultusunda icra edilen operasyon sonucu çalıntı motosiklet Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli iki şahısla birlikte suçüstü yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ