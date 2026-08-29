Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yara Almadan Kurtuldu

Tekirdağ\'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yara Almadan Kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletten savrulan iki genç yara almadan kazayı atlattı.

Tekirdağ'da çarpıştıkları otomobilin üzerine savrulan motosikletteki iki gencin yara almadan atlattığı trafik kazası kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden bir motosiklet ile sokağa geçiş yapan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu otomobilin üzerine düştü. 2 gencin kazadan yara almadan kurtulduğu o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

01:05
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
22:46
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 05:27:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement