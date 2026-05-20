Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

20.05.2026 11:47
Hayrabolu'da motosiklet devrildi, sürücü Mehmet Işık hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hayrabolu'ya bağlı Ataköy Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Işık (55) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen sürücü Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

