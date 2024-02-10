Tekirdağ'da Öğrencilere Yönelik Sinema Etkinlikleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da Öğrencilere Yönelik Sinema Etkinlikleri

Tekirdağ\'da Öğrencilere Yönelik Sinema Etkinlikleri

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Ortaokul öğrencilerine yönelik sinema etkinlikleri düzenleniyor. Emniyet Müdürlüğü polisi ve öğrenciler, Sadık Ahmet filmi gösterimiyle bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

10.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:07
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Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik sinema etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Çorlu İlçesinde bulunan Ortaokul öğrencilere yönelik "Haydi çocuklar sinemaya gidelim" etkinlikleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü polisi ile Mustafa Kemal Ortaokulu, Furtini ve İsak Pinhas Ortaokulun ve Dr. Sadık Ahmet Sağlık Meslek Lisesinde eğitim gören 205 öğrenci ile Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele veren Merhum Sadık Ahmet'in hayatının anlatıldığı

Sadık Ahmet filmi gösteriminde bir araya gelerek şahane bir gün geçirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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