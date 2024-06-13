Tekirdağ'da Otomobil Tıra Arkadan Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobil Tıra Arkadan Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil tır ile çarpıştı ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ve olay yerinde incelemeler devam ediyor.

13.06.2024 18:37
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Tekirdağ'da otomobil tıra arkadan çarptı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, Muratlı ilçesinden, Süleymanpaşa istikametine doğru seyir halinde olan 34 HKD 726 plakalı otomobil sürücüsü, cezaevi mevkiine geldiği sırada yol çalışmasının yapıldığı noktada şerit ihlali yapınca karşı istikametten gelen 39 NL 023 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasında bulunan konteyner düşerken, çekici ise yol kenarına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Tayfun Ayyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü H.Ö ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ayyıldız'ın bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Muratlı - Tekirdağ yolu trafiğe kapanırken, jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Otomobil Tıra Arkadan Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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