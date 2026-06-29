Tekirdağ'da tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Tekirdağ\'da tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
29.06.2026 19:42  Güncelleme: 19:58
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Kayı Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan Yüceer, anız yakılmaması, cam şişe ve yanıcı atıkların doğaya bırakılmaması çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Candan Yüceer, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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