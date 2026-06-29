Tekirdağ\'da tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Kayı Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan Yüceer, anız yakılmaması, cam şişe ve yanıcı atıkların doğaya bırakılmaması çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ