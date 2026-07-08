Tekirdağ'da Tır Devrildi: Sürücü Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Tır Devrildi: Sürücü Zarar Gördü

Tekirdağ\'da Tır Devrildi: Sürücü Zarar Gördü
08.07.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı'da devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı, hastaneye gitmeyi reddetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Büyükkarıştıran yolunda dün meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinden Büyükkarıştıran beldesi yönüne gitmekte olan İbrahim Y. idaresindeki 63 AHJ 498 plakalı tır, Ballıhoca Köprüsü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple süsücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri, kaza yerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yola dubalar yerleştirirken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahale için ulaştı. Ancak İbrahim Y., sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti ve hastaneye gitmek istemedi. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu, kaza sonucu hafif sıyrıklar aldığı belirtildi.

Polis ekipleri, sürücüye alkolmetre testi de yaptı. Kazanın ardından Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun bir bölümü trafiğe kapandı. Devrilen tırın kaldırılmasıyla kara yolu tekrar trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Muratlı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Tır Devrildi: Sürücü Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Limasol’da gece kulübü önünde patlama Limasol'da gece kulübü önünde patlama
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Erdek’teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden ’güvenlik’ paneli: Rusya, NATO’ya meydan okur mu Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:16
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
07:08
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı Petrolde sert yükseliş, altında düşüş
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:37
ABD 80’den fazla askeri hedefi vurdu, İran’dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
06:28
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 09:02:37. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tır Devrildi: Sürücü Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.