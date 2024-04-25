Tekirdağ'da Tornavidayla Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tornavidayla Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ\'da Tornavidayla Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri, bağ evine giren hırsızı yakaladı. Hırsız, saklandığı dolap içerisinde bulunurken polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada hırsızlık için kullanıldığı düşünülen bir pense, beş adet tornavida ve iki adet eldiven ele geçirildi.

25.04.2024 22:51
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tornavidayla bağ evine giren hırsız, saklandığı dolap içerisinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Tekirdağ Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baydar Sokak ve Erol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. isimli vatandaş, bağ evinin camının açık olduğunu görmesi üzerine polis ekiplerine durumu bildirdi.

Tezgahın altında yakalandı

Bahse konu adrese gelen polis ekipleri bağ evinin içerisinde arama gerçekleştirdiği sırada mutfak kısmında bulunan tezgahın altındaki dolapta saklanan D.A. isimli şahsı yakaladı.

5 adet tornavida ele geçirildi

Gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramada, hırsızlık için kullanıldığı düşünülen 1 adet pense, 5 adet tornavida, 2 adet eldiven ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Tornavidayla Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tornavidayla Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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