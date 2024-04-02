Tekirdağ\'da uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele son surat sürüyor. Bu çerçevede Kapaklı ilçesinde 3 kişi, Şarköy ilçesinde 5 kişi, Çorlu'da 2 kişi ve Süleymanpaşa'da 1 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi yakalanırken şüphelilerin üzerinde ve adreslerindeki aramalarda da bir miktar para ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 8 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.
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İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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