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Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda Kapaklı ilçesinde 3 kişi, Şarköy ilçesinde 5 kişi, Çorlu'da 2 kişi ve Süleymanpaşa'da 1 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

02.04.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
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Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele son surat sürüyor. Bu çerçevede Kapaklı ilçesinde 3 kişi, Şarköy ilçesinde 5 kişi, Çorlu'da 2 kişi ve Süleymanpaşa'da 1 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi yakalanırken şüphelilerin üzerinde ve adreslerindeki aramalarda da bir miktar para ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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