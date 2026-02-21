Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 610 gram skunk ile çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il genelinde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 610 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, zanlıların uyuşturucu madde alışverişi yaptığı anların saniye saniye kaydedildiği görüldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ