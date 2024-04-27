Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 684 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet dolu fişek ve 9 bin 270 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu ve madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.

27.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ve silah ele geçirilirken olayda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde 3 ayrı ikamette operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda adreslerde adeta uyuşturucu hap ve mermi fışkırdı. Toplamda 684 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 TL ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan N.G, H.G, N.G, V.T, G.T, E.G, N.K. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu ve madde ticareti yapma suçundan yasal işlem başlatıldı. Yakalanan N.G ve G.K isimli şahıslara 6136 SKM suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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