Tekirdağ'da Yangın: 300 Dönüm Tarla Zarar Gördü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yangın: 300 Dönüm Tarla Zarar Gördü

Tekirdağ\'da Yangın: 300 Dönüm Tarla Zarar Gördü
23.06.2026 18:16
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Süleymanpaşa'da çıkan yangında buğday tarlaları zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan ve buğday tarlalarına sıçrayan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karaevli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına onlarca itfaiye aracı ve ekip müdahale ederken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman güçlükle yürütüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 300 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangını gören vatandaşlardan biri, "Çok büyük bir yangındı. Sağ olsun itfaiye ekipleri geldi ve söndürdü" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Yangın: 300 Dönüm Tarla Zarar Gördü - Son Dakika

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