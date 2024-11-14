Tekirdağ'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yasadışı Bahis Operasyonu

Tekirdağ\'da Yasadışı Bahis Operasyonu

Yasa dışı bahis reklamı yazan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı, 17 kalıp ve 27 sprey boya ele geçirildi.

14.11.2024 09:59
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Tekirdağ'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını cadde ve yaya kaldırımlarına yazan 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumar reklamları yazan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinde yasa dışı bahis sitelerinin isminin yer aldığı 17 adet kalıp tahta ve 27 adet sprey boya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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