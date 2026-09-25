Tekirdağ Hayrabolu'da 20 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Hayrabolu'da 20 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

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Tekirdağ Hayrabolu\'da 20 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yalnız yaşayan adam, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi, kesin ölüm nedeninin incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kendisinden yaklaşık 20 gündür haber alınamayan adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 20 gündür 54 yaşındaki Tuncer Herekeli'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bidirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Herekeli'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Herekeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde ve çevresinde inceleme yaptı. Herekeli'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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