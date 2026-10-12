Tekirdağ Hayrabolu'da mera yangınında 1000 dönüm mera, 300 dönüm anız zarar gördü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan mera ve anız yangınında 1000 dönüm mera ile 300 dönüm anız alanı zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hayrabolu ilçesine bağlı Kabahöyük Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1000 dönüm mera ile 300 dönüm anız alanı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.