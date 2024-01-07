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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mert İpsiz, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Okul Müdürü Cengiz Vural, ailesine başsağlığı dileyerek Mert İpsiz'e Allah'tan rahmet diledi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
07.01.2024 - 09:25,
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf elektrik bölümü öğrencisi Mert İpsiz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mert İpsiz'in ailesine başsağlığı dileyen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Vural, "12. sınıf elektrik bölümü öğrencimiz Mert İpsiz trafik kazası geçirerek vefat etmiştir. Ailesine sabır diliyoruz. Mekanın cennet olsun akıllı, melek yüzlü oğlum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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