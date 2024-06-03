Tekirdağ Kapaklı\'da Kadın Cam Silerken Ölümcül Şekilde Düştü

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3. kattaki evin camını silerken dengesini kaybeden kadın zemine çakıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Bahse konu adreste 3. kattaki evin camını silen 44 yaşındaki Gonca Kasırga henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybedip zemine çakıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kadın ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ