Tekirdağ Kapaklı'da Kadın Cam Silerken Ölümcül Şekilde Düştü - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Kadın Cam Silerken Ölümcül Şekilde Düştü

Tekirdağ Kapaklı\'da Kadın Cam Silerken Ölümcül Şekilde Düştü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir kadın, evin camını silerken dengesini kaybederek zemine düştü. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 15:53
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3. kattaki evin camını silerken dengesini kaybeden kadın zemine çakıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Bahse konu adreste 3. kattaki evin camını silen 44 yaşındaki Gonca Kasırga henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybedip zemine çakıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kadın ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Kadın Cam Silerken Ölümcül Şekilde Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Kadın Cam Silerken Ölümcül Şekilde Düştü - Son Dakika
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