Tekirdağ Kapaklı\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Karton Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma doğrultusunda 171 karton makaron ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen ikamet aramasında, 2 adet elektrikli sigara sarım aleti, 12 adet manuel sigara sarım aleti, 10.5 kilogram kıyılmış tütün, 8 karton dolu makaron, 166 karton boş makaron ele geçirildi.

Arama yapılan ikametin sahibi olan R.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ