Tekirdağ Kapaklı\'da Yurt Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir şahıs kendisiyle dalga geçen yurt arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan olay, Kapaklı Vatan Mahallesi Turgut Özel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Ş.K ile 15 yaşındaki P.Ç. arasında dalga geçme konusu nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan olayın büyümesiyle birlikte P.Ç. isimli şahıs Ş.K.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Yoğun bakımda tedavi altına alındı

Olay sonrası bölgeye gelen 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bıçakla yaralanan Ş.K. hastaneye kaldırılırken P.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Ş.K.'nin durumunun kritik olduğu ve Çorlu'da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ