Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yangında 30 dekar tarım arazisi kül oldu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangında 30 dekar tarım arazisi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı Yanıkağıl mahallesinde bulun tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Serbest Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin iki saatlik uğraşı sonucu söndürülen yangında 30 dekar tarım arazisi kül oldu. - TEKİRDAĞ