Tekirdağ Malkara'da 500 kiloluk saman balyalarının altında kalan adam öldü - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da 500 kiloluk saman balyalarının altında kalan adam öldü

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Tekirdağ Malkara\'da 500 kiloluk saman balyalarının altında kalan adam öldü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tıra saman yüklemesi sırasında devrilen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balyaların altında kalan 57 yaşındaki adam hastanede kurtarılamadı. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tıra yükleme sırasında devrilen saman balyalarının altında kalan 57 yaşındaki Mustafa Ezerel hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Malkara ilçesinde bulunan Balabandere Dereboyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenice ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisinde hazırlanan saman balyaları, iş makinesiyle tira yüklenmeye başlandı.

Yükleme sırasında üst üste bulunan saman balyalarının bir bölümü henüz belirlenemeyen sebeple devrildi. Bu sırada balyaların yakınında bulunan Mustafa Ezerel, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balyaların altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla balyaların altından çıkarılan Ezerel'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezerel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezerel'in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Tekirdağ3. SayfaİncelemeJandarmaMalkaraGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Malkara'da 500 kiloluk saman balyalarının altında kalan adam öldü - Son Dakika
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