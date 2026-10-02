Tekirdağ Malkara\'da balık yüklü kamyonet su kanalına savruldu, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde balık yüklü kapalı kasa kamyonetin menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan kara yolu Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 22 ADT 903 plakalı balık yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak su kanalına savrulan kamyonet, yol kenarındaki menfeze çarparak durdu. Kazada sürücü E.K. ile araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.