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Tekirdağ Muratlı'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Muratlı\'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
14.01.2024 - 15:23,
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrikli motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. yönetimindeki elektrikli motosiklet, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde devrildi. Yaşanan talihsiz kazada İ.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.E. düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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