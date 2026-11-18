Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus G. yönetimindeki 34 UZ 4512 plakalı hafif ticari araç, saat 15.40 sıralarında Kırkkepenekli kavşağında kontrolden çıkıp tarlaya uçarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yunus G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.