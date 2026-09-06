Tekirdağ Muratlı\'da yangın, itfaiye ve çiftçinin müdahalesiyle söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Arzulu Mahallesi'nde yer alan bir yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yol kenarındaki binada başlayan alevleri fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çiftçi tankerlerle müdahale etti

İtfaiye ekipleri alevlere tazyikli suyla müdahale ederken, mahalle sakinleri de yangının çevreye ve ağaçlık alanlara sıçramaması için adeta seferber oldu. Bir mahalle sakininin, traktörün arkasına bağlanan su tankeri üzerine çıkarak tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek vermesi dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ortak çabası sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.