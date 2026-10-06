Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün bulundu

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Tekirdağ Saray\'da güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün bulundu
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Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir güvercin kümesinde yaptığı aramada 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bir şüphelinin güvercin kümesinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün bulundu - Son Dakika
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