Tekirdağ Saray'da polis aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasında, şüphelinin bulunduğu yerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 4 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere el konulurken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahsın bulunduğu yerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.Ş. isimli şahsın bulunduğu yerde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve fişeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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