Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen şiddetli bir fırtına meydana geldi. Fırtınanın şiddeti sebebiyle bazı binaların dış cephe kaplamaları sökülerek çevreye dağıldı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kuvvetli rüzgarın etkisini artırması sonucu bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle binalardan kopan kaplama parçaları yerlerinden ayrıldı. Dış cepheleri zarar gören binalarda oluşan görüntüler, fırtınanın ne denli şiddetli olduğunu ortaya koydu.

Kent genelinde etkili olan fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı; yetkililer ise kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Bunun yanı sıra, fırtınanın etkisini sürdürmesi sebebiyle vatandaşlardan bina çevrelerinde, ağaç altlarında ve uçabilecek malzemelerin bulunduğu alanlarda tedbirli olmaları istendi.