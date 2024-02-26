Tekkeköy\'de NARVAS Şok Uygulamaları: 46 Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) şok uygulamalar düzenlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında NAVRAS şok uygulaması düzenledi. Yapılan uygulamalarda, 700 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu 46 aranan şahıs yakalandı. 38 araç kontrol edilerek, 7 araç sürücüsüne 79 bin 549 TL idari para cezası uygulandı. 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 120 adet sentetik ecza hap, 188 adet fişek ve 12 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. - SAMSUN