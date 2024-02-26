Tekkeköy'de NARVAS Şok Uygulamaları: 46 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Tekkeköy'de NARVAS Şok Uygulamaları: 46 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekkeköy\'de NARVAS Şok Uygulamaları: 46 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan NARVAS şok uygulamalarında 700 kişi GBT kontrolünden geçirildi. Uygulamalar sonucunda 46 aranan şahıs yakalanırken, 38 araç kontrol edilerek 7 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 120 sentetik ecza hap, 188 fişek ve 12 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

26.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) şok uygulamalar düzenlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında NAVRAS şok uygulaması düzenledi. Yapılan uygulamalarda, 700 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu 46 aranan şahıs yakalandı. 38 araç kontrol edilerek, 7 araç sürücüsüne 79 bin 549 TL idari para cezası uygulandı. 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 120 adet sentetik ecza hap, 188 adet fişek ve 12 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekkeköy'de NARVAS Şok Uygulamaları: 46 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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