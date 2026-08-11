Tüpgaz bayisinde yangın: Tüpler patladı, 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüpgaz bayisinde yangın: Tüpler patladı, 4 kişi hastanelik oldu

Tüpgaz bayisinde yangın: Tüpler patladı, 4 kişi hastanelik oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüpgaz bayisinde çıkan yangın bitişik iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Tüplerin patladığı olayda 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tüpgaz bayisinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangın sırasında iş yerindeki tüpler peş peşe patlarken, olayda aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir tüpgaz bayisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı.Bu sırada iş yerinde bulunan tüplerin patlaması üzerine çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı itfaiye personeli ve vatandaşlar etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarını sürdürmek için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tekkeköy, Samsun, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüpgaz bayisinde yangın: Tüpler patladı, 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 01:54:06. #7.12#
SON DAKİKA: Tüpgaz bayisinde yangın: Tüpler patladı, 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.