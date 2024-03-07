Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde bulunan tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın yaklaşık 14 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Dün akşam Çaydeğirmeni Beldesi Osmanbeyler köyü Değirmenağzı mevkiindeki tekstil atölyesine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sabah saatlerinde sona erdi. Yaklaşık 14 saatlik söndürme çalışmaları sonunda depo tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, depoda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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