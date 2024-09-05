Telegram Üzerinden 20 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Telegram Üzerinden 20 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Kırşehir merkezli dört ilde gerçekleştirilen siber operasyonda, 10 günde 20 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. 6 şahıs tutuklanırken, dolandırıcılıkta kullanılan sahte Telegram hesapları üzerinden insanlardan borç para isteme ve yatırım hilesi yapılmış olduğu belirlendi. Operasyonlarla ilgili süreç devam ediyor.

05.09.2024 17:25
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10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptılar

Telegram üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi

KIRŞEHİR - Kırşehir merkezli dört ilde yapılan siber operasyonunda 10 günde 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertilirken, yakalanan 6 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı. 10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Telegram Üzerinden 20 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telegram Üzerinden 20 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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