TEM otoyolunda büyük kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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TEM otoyolunda büyük kaza: 4 yaralı

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TEM otoyolu Dilovası geçişinde meydana gelen kazada iki kamyon ve motosiklet çarpıştı.

01.06.2024 02:40
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TEM otoyolunda feci kaza: 4 yaralı

İki kamyon ve motosiklet bir birine girdi, otoyol savaş alanına döndü

KOCAELİ - TEM otoyolu Dilovası geçişinde meydana gelen kazada iki kamyon ve motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından otoyol adeta savaş alanına dönerken, 4 kişi yaralandı.

Kaza 00.30 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti, Dilovası geçişinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyonlar ile motosiklet birbirine girdi. Kazanın ardından kamyonlardan biri devrilirken, sürücüsü yola fırladı. Diğer kamyonda sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 1'i kadın, 4 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ise yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldıç

TEM otoyolunda büyük kaza: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Dilovası, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM otoyolunda büyük kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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