Tennessee'de iki doz ilaca rağmen başarısız infaz sonrası TDOC Komiseri istifa etti - Son Dakika
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Tennessee'de iki doz ilaca rağmen başarısız infaz sonrası TDOC Komiseri istifa etti

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Tennessee'de iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan Christa Pike'ın başarısız infazının ardından TDOC Komiseri Frank Strada istifa etti. Strada ayrılığının eyalet çıkarları için olduğunu söylerken, Pike'ın infazının yeniden yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike'ın iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalmasının ardından Tennessee Ceza İnfaz Kurumu (TDOC) Komiseri Frank Strada görevinden istifa etti.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaklaşık 200 yıl sonra zehirli iğne yöntemiyle idam edilmesi planlanan ilk kadın mahkum olan Christa Pike'ın geçtiğimiz hafta başarısız olan infazının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Pike'ın iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalmasının ardından Tennessee Ceza İnfaz Kurumu (TDOC) Komiseri Frank Strada görevinden istifa etti. Strada yaptığı açıklamada, görevden ayrılmasının eyaletin çıkarları doğrultusunda olduğunu belirterek, olayla ilgili devam eden soruşturmayı "tamamen uygun ve gerekli" olarak nitelendirdi.

Tennessee Valisi Bill Lee ise, "Komiser Strada görevini dürüstlükle yürüttü. Bu zor dönemde Tennessee halkının çıkarlarını ön planda tutma konusundaki istekliliğini takdir ediyorum" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Pike'ın infazının yeniden gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Pike, iki doz zehirli iğnenin ardından hayatta kalmıştı

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken, sorunlu gençler için düzenlenen bir eğitim kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Tennessee'de idam cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan 50 yaşındaki cinayet hükümlüsü Pike, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yerel saatle 20.00'de Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde iki zehirli iğne vurularak idam edilmek istenmişti. İki doz zehirli iğne vurulan Pike, hayatta kalmıştı.

Savunma avukatları, "Bayan Pike bilincini kaybetti, ancak hala nabzı atıyor ve sesli bir şekilde nefes alıyor" ifadelerini kullanmıştı. Avukatlar, infazın başarısız olması üzerine Pike'ın hastaneye sevk edildiğini ve yoğun bakıma alındığını aktarmıştı.

Kaynak: İHA
Tennessee3. SayfaGüncelDünyaSon Dakika

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