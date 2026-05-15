Tepebaşı Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik dün sabah çeşitli suçlarla ilgili bir operasyon başlatılmış, yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33'ü belediye personeli olmak üzere toplam 60 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltı sayısı bugün 25'e yükseldi. Ayrıca, 35 kişinin ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR