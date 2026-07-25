Tercan\'da Ayı Saldırısı: Yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesinde kırsal alanda ayının saldırısına uğrayan İsmail T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İsmail T.'nin ameliyata alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.