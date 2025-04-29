ABD'nin Texas eyaletinde inşaat halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde iskele çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.
ABD'nin Texas eyaletinde Sempra'ya ait inşaat halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde iskele çöktü. Kazada, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Kazanın 02.00 sıralarında meydana geldiği ifade edildi. İnşaat sahasında çalışmalar durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEXAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Texas'ta LNG tesisinde iskele çökmesi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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