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Ticaret Bakanlığından kırtasiye ürünleri denetimi

SAMSUN - Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri ve satışının yapıldığı yerleri denetledi.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri market raflarında yerini aldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünü satışı yapan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü personelleri, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bulunan gross marketlerde kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde kırtasiye ürünlerinin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ayrıca satılan ürünleri güvenlik bakımından da inceledi.

Ekipler, denetimlerin okul sezonu açılana kadar ve açıldıktan sonra da sıklıkla devam edeceğini belirtti.