Ticari Taksi Yaya Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ticari Taksi Yaya Çarptı

Zonguldak'ta ticari taksi, aniden yola çıkan yayaya çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

18.12.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticari taksi yola çıkan yayaya çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir ticari taksi, aniden yola çıktığı öne sürülen 54 yaşındaki yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanırken tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşanan kazada Gökhan B. idaresindeki 67 T 525 plakalı ticari taksi ile seyir halindeyken, yola aniden çıktığı iddia edilen Turgut D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turgut D. yere savruldu. Çevredekilerin yardımı ile müdahale edilen yaralıya; olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü Gökhan B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ticari Taksi Yaya Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ticari Taksi Yaya Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.