Ticari Taksi Yaya Çarptı

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Ticari taksi yola çıkan yayaya çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir ticari taksi, aniden yola çıktığı öne sürülen 54 yaşındaki yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanırken tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşanan kazada Gökhan B. idaresindeki 67 T 525 plakalı ticari taksi ile seyir halindeyken, yola aniden çıktığı iddia edilen Turgut D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turgut D. yere savruldu. Çevredekilerin yardımı ile müdahale edilen yaralıya; olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü Gökhan B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.