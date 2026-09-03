TikTok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında tahrik suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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TikTok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında tahrik suçundan soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı. Her iki şüpheli, savcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TikTok fenomeni Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Sinan Kaya, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TikTok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında tahrik suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında tahrik suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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