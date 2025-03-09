Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeki tırın lastikleri alev alev yandı. Muhtemel facianın önüne geçen itfaiye ekipleri, yangı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
D-020 kara yolu Hataplı mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 26 AIE 247 dorse plakalı tırın lastikleri alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, alev alev yanan lastikleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tırın Lastikleri Yandı, Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?