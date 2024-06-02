Tofaş ile karıştığı kazada hayatını kaybetti, dayısının sözleri yürek burktu - Son Dakika
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Tofaş ile karıştığı kazada hayatını kaybetti, dayısının sözleri yürek burktu

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ile çarpışan genç hayatını kaybetti. Cenaze namazında yeğeninin fotoğrafını eline alan dayısı, gençlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

02.06.2024 20:07
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Tofaş ile karıştığı kazada hayatını kaybetti, dayısının sözleri yürek burktu

KASTAMONU - Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında ölen yeğeninin fotoğrafını eline alan dayısı, "Aklınızı başınıza alın, kendinizi böyle yakmayın. Gençler kendinize dikkat edin" diye bağırdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu- Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki 37 SD 103 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol kenarına sürüklenip dururken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyenve Doğan Çakmak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırmasına kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Gençler kendinize dikkat edin"

Kazada hayatını kaybeden Efe Gürleyen'in cenazesi, yapılan otopsi incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Daday Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Efe Gürleyen'in cenazesi, Daday Bey Mahallesi'nde defnedildi. Cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybeden yeğeninin fotoğrafını eline alan dayısı Hasan Manav, gençlere, "Aklınızı başınıza alın, kendinizi böyle yakmayın. Gençler kendinize dikkat edin" diye bağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tofaş ile karıştığı kazada hayatını kaybetti, dayısının sözleri yürek burktu - Son Dakika

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