Tofaş otomobil çaya uçtu: Bir ölü, bir yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Tofaş otomobil çaya uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay-Kastamonu karayolunda İbrahim Kurt (62) idaresindeki 37 ADN 357 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Topuk köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yumacık Çayı'na uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araç sürücüsü İbrahim Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurt'un yaralanan eşi Gülseren Kurt ise, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülseren Kurt, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU