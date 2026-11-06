Tokat Erbaa'da D-100'de kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da D-100'de kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Tokat Erbaa\'da D-100\'de kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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Tokat Erbaa'da D-100'de emniyet şeridine çekilen tıra aynı yönde seyreden kamyon çarptı, ardından tır sürücüsüne çarptı; sürücü hayatını kaybetti, tırda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. K.İ. (48), kullandığı medikal malzeme yüklü tırı emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde seyreden H.T. yönetimindeki kamyon, önce emniyet şeridindeki tıra, ardından tırın sürücüsü K.İ.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada tırda bulunan E.B. (31) ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü H.T. jandarma ekiplerince göz altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelErbaaTokatSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Erbaa'da D-100'de kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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