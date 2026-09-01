Tokat'ın Akın köyünde hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1'i ameliyatta - Son Dakika
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Tokat'ın Akın köyünde hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1'i ameliyatta

Tokat\'ın Akın köyünde hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1\'i ameliyatta
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Tokat merkeze bağlı Akın köyünde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. M.K. ile A.A. arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce iki taraf da silahlarla birbirine ateş açtı. Yaralananlardan M.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken, A.A. da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Tokat'ta hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tokat merkeze bağlı Akın köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.A. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.K. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen M.K.'nın ameliyata alındı. A.A. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ın Akın köyünde hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1'i ameliyatta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın Akın köyünde hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1'i ameliyatta - Son Dakika
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